Ortsteilbürgermeisterin Katrin Böhlke hat sich von den Initiatoren der Holzkreuz-Protestaktion gegen die geplante Moschee in Erfurt-Marbach distanziert. Die parteilose Kommunalpolitikerin sagte MDR THÜRINGEN am Montag, die "Bürger für Erfurt" sprächen nicht für Marbach. Die Ortsteilbürgermeisterin äußerte sich besorgt, dass die Proteste gegen den geplanten Neubau eskalieren könnten. Sie fürchte, dass die Kreuze erst der Beginn eines heftigen Widerstandes sein werden, der hoffentlich nicht in Gewalt umschlage. So hätten Moschee-Gegner in einer Nikab bereits den Gottesdienst im Ort gestört. Ein Nikab ist ein Gesichtsschleier, der nur die Augenpartie freilässt und vor allem in den muslimischen Ländern auf der arabischen Halbinsel verbreitet ist. Eines der beiden Holzkreuze in Erfurt-Marbach. Bildrechte: MDR/Marcus Scheidel

Die Gruppierung "Bürger für Erfurt" hatte auf einem Grundstücke nahe der geplanten Moschee-Immobilie zunächst ein und später ein zweites Holzkreuz errichtet. Wem das Grundstück gehört, ist noch nicht bekannt. Eine entsprechende Anfrage hat die Stadtverwaltung Erfurt noch nicht beantwortet.

Die evangelische Kirche in dem Ortsteil hat die Protestaktion kritisiert. Pfarrer Ricklef Münnich sagte, es handele sich keinesfalls um ein Christus-Kreuz. Hier werde versucht, auf der grünen Wiese einen Kulturkampf "Kreuz gegen Minarett" auszurufen - von Menschen, die sich der Kirche offenkundig gar nicht zugehörig fühlten. Das sei ein Missbrauch eines christlichen Symbols, sagte Münnich. Mehrfach hatte die Kirchgemeinde im Streit um das Moschee-Bauvorhaben versucht zu vermitteln. Es sei jedoch nicht erkennbar gewesen, dass die Kritiker, die nun das Kreuz aufgestellt haben, an einem Dialog überhaupt interessiert seien, so der Marbacher Pfarrer.

Auch der evangelische Regionalbischof von Erfurt-Eisenach, Christian Stawenow, kritisierte die Protestaktion. Er sagte am Montag: "Das Kreuz Jesu Christi steht für die Liebe Gottes zu allen Menschen. Mit dem Zeichen des Kreuzes Konfrontation zu zementieren, ist das Gegenteil dessen".

In Erfurt-Marbach will die muslimische Ahmadiyya-Gemeinde den ersten Moschee-Neubau in Thüringen errichten. Bisher existieren in Thüringen nur eine umfunktionierte Gärtnerei sowie Gebetsräume in verschiedenen Städten als Moschee. Nach Bekanntwerden der Ahmadiyya-Pläne hatten viele Marbacher unter anderem auf Einwohnerversammlungen deutlich gemacht, dass sie die Moschee ablehnen.