Holzkreuze in unmittelbarer Nähe des geplanten Moschee-Neubaus in Erfurt-Marbach. Bildrechte: MDR THÜRINGEN

In unmittelbarer Nähe des geplanten Moschee-Neubaus im Erfurter Ortsteil Marbach haben Gegner des Projekts fünf weitere Holzkreuze aufgestellt. Damit erhöht sich die Zahl auf sieben. Ortsteilbürgermeisterin Katrin Böhlke, die am Sonntagnachmittag von den neuen Kreuzen erfuhr, sagte MDR THÜRINGEN, sie hoffe, dass die Situation nicht eskaliert. Sie habe vor Ort zwei Männer angetroffen, die nach eigener Aussage eine Mahnwache hielten, "für Erfurt und für Deutschland".

Böhlke setzt weiterhin auf Dialog. "Wir sprechen immer wieder mit den Bürgern", sagte sie. Die Mehrheit der Marbacher sehe den geplanten Bau nach wie vor kritisch. Ob die Mehrheit aber deshalb auch die Kreuze befürwortet, sei fraglich. "Rechtlich kann man gegen die Kreuze nicht vorgehen, es ist kein städtisches Gebiet und gehört auch nicht der Landesentwicklungsgesellschaft", so Böhlke. "Wir können nur immer wieder appellieren, dass jegliche Proteste gegen den Moscheebau friedlich ablaufen." Das Thema werde sicher in der nächsten Sitzung des Ortsteilrates auf der Tagesordnung stehen. Die Lokalpolitikerin sieht den Erfurter Oberbürgermeister Andreas Bausewein (SPD) und die Stadtverwaltung in der Pflicht, die Situation zu beruhigen.

In Erfurt-Marbach will die muslimische Ahmadiyya-Gemeinde den ersten Moschee-Neubau in Thüringen errichten. Der Bauantrag soll in den nächsten Wochen bei der Stadtverwaltung eingereicht werden. Bisher existieren in Thüringen nur eine umfunktionierte Gärtnerei sowie Gebetsräume in verschiedenen Städten als Moschee.