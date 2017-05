Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft gingen auf eine Anzeige der Gemeinde Gerstungen zurück. Die Gemeinde bedauerte am Freitag, dass die Versenkung nicht durch ein Strafgericht aufgearbeitet wird. Bürgermeisterin Sylvia Hartung wies darauf hin, dass in der Sache noch Verfahren vor Verwaltungs- und Zivilgerichten anhängig seien, in denen es auch um Schadenersatz geht. K+S erklärte, das Unternehmen sehe sich in seiner Sichtweise bestätigt, dass die Vorwürfe unbegründet und die einst erteilten Genehmigungen rechtmäßig sind.