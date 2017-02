In der Kabinettssitzung am Dienstag stellt Staatskanzleiminister Benjamin-Immanuel Hoff der Thüringer Landesregierung seine Pläne für einen Kulturstadtvertrag für Weimar vor.

Das Thüringer Kabinett (Benjamin-Immanuel Hoff 5. v.l.) Bildrechte: dpa

In dem Vertrag sollen alle Leistungen festgeschrieben werden, die das Land oder der Bund für Kultur, Hochschulen und Gedenkstätten in Weimar zahle, sagte Hoff MDR THÜRINGEN. Im Gegenzug werde aber von Weimar verlangt, die städtischen Zuschüsse für das Deutsche Nationaltheater, das Kunstfest und die Klassik Stiftung festzuschreiben.



Ziel des Vertrages sei es, auf diese Weise die Zukunft der Hochkultur in Weimar dauerhaft zu sichern - egal, ob die Stadt im Zuge der Gebietsreform kreisfrei bleibe oder nicht. Die Höhe der Zahlungen stehe aber noch nicht endgültig fest, sagte Hoff. Sie würden jedoch auskömmlich sein sowie Kostensteigerungen berücksichtigen.