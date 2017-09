Das Kunstfest in Weimar hat einen Besucherrekord verzeichnet. Nach Angaben einer Sprecherin kamen bis zum Ende des zweiwöchigen Festivals am Sonntag 33.000 Zuschauer. Das sind zehn Prozent mehr als im Vorjahr. Damit sei die Festivalausgabe 2017 eine der erfolgreichsten in der Geschichte des Kunstfests. Die meisten der über 100 Veranstaltungen seien ausverkauft gewesen.