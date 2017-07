Halbzeitbilanz Bisher 160.000 Besucher auf Landesgartenschau Apolda

Besucher erkunden die Landesgartenschau in Apolda Bildrechte: MDR/Daniela Dufft

Nachdem die Landesgartenschau mit ein paar Startproblemen in der Gastronomie und Beschilderung begonnen hatte, sind diese mittlerweile alle behoben. Auch die Unwetter vor Pfingsten, die das Gelände tageweise in eine Seenlandschaft verwandelten, sind vergessen: Apolda ist im doppelten Sinne aufgeblüht. In der Stadt wurden Häuser und Straßen saniert, Bäume, Sträucher und Blumen gepflanzt, auf dem Gartenschaugelände an der Herressener Promenade blühen viele tausend Sommerblumen.



Die meisten Besucher äußerten viel Lob über die Schau, sagt Sören Rost. Er freut sich vor allem auch über die 5.800 verkauften Dauerkarten. Das sind fast dreimal so viele wie die Organisatoren erwartet hatten. Die Apoldaer besuchten die Landesgartenschau auch statistisch gesehen überdurchschnittlich häufig. Daran könne man sehen, wie positiv sie zu ihrer Gartenschau stehen.



In den kommenden Tagen stehen noch weitere Höhepunkte an: So zum Beispiel ein spezielles Kinderprogramm am kommenden Wochenende und das Apoldaer Weltglockengeläut Anfang August. Bis zum Abschluss der Landesgartenschau am 24. September wollen die Veranstalter insgesamt 300.000 Besucher begrüßen.