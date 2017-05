Inzwischen sind die Bäume alt und groß geworden. Das 15 Hektar große, langgestreckte Gelände ist jetzt der Hauptaustragungsort der Landesgartenschau. Die Wege und die Uferpromenade wurden neu angelegt. In den Botschaftergärten trifft man Luther, die heilige Elisabeth und Melanchthon wieder. Schmalkalden hat die Bronzefiguren als kleinen Gruß von der letzten Landesgartenschau in die Glockenstadt entsandt. Der Egapark Erfurt widmet sich dem Thema Wasser. Und die Saale-Unstrut-Region hofft als "Land aus Wein und Stein" auf die Aufmerksamkeit der Touristen.

Entlang der Lohteiche kommen Besucher auf neu angelegten Lehmwegen zum grünen Klassenzimmer. Kindergruppen, Schüler und Auszubildende können sich hier zu spannenden Vorträgen und Experimenten anmelden. Da wird mit Erdfarbe gemalt, mit Kochtopf im Gemüsebeet geerntet oder mit hoch gekrempelten Ärmeln im Mitmachbeet angepackt. Die Kompostwerkstatt ist dann schon wieder was für Hobbygärtner oder solche die es mal werden wollen. Und selbst wer mit Garten gar nichts am Hut hat, findet spannende Vorträge zu Themen wie "Natürlich Haarewaschen" oder "Christoph Kolumbus und der Thüringer Kloß".



In Schaugärten, die sich gleich hinter dem Friedensteich befinden, wird gezeigt, wie man Gärten gestalten kann. Wege aus Holz oder Lehm wurden angelegt, natürliche Schwimmteiche gebaut und gemütliche oder moderne Sitzecken gestaltet. Gartenbaufirmen legen dabei großen Wert darauf, mit ganz unterschiedlichen Materialien und Pflanzen zu arbeiten und besondere Gartenräume einzurichten. Wahre Kunstwerke sind die Schaugärten aus der Luft betrachtet. Aber auch am Boden bekommt man viele schöne Ideen für den eigenen Garten. Bildrechte: dpa

Fast am Ende des Parks angelangt, erreichen Besucher die Veranstaltungsbühne und die Blumenhalle, in der 18 Betriebe verschiedene "Schaufenster" bepflanzten. Zuerst haben hier vor allem Frühblüher ihren großen Auftritt: Tulpen, Stiefmütterchen und Hyazinthen werden für kunstvolle Pflanzenbildern miteinander kombiniert. Sind sie verblüht, leiten Sommerblumen den Jahreszeitenwechsel ein. Elf Mal soll die Bepflanzung wechseln, so dass Besucher das ganze Jahr über etwas entdecken und neue Ideen mit nach Hause nehmen können.

Im Park laden viele Inseln zum Verweilen und Entspannen ein. Nach dem Rundgang über das Gelände erwartet die Besucher vor allem an den Wochenenden ein buntes Programm auf der Festwiese mit Bühne und angrenzendem Restaurant. Jürgen Drews, Merci Cherie und Ute Freudenberg sind unter anderen zu Gast. Am 7. Mai wird der Park mit einer spektakulärer Lasershow und Feuerwerken in einem ganz anderen Licht erscheinen.



Der Hügel hinter der Blumenhalle und der Festwiese ist eigentlich ein Berg aus Schutt und abgetragenem Baumaterial, das während der Baumaßnahmen angefallen und dort aufgeschüttet wurde. Verschwunden unter Erde und grünem Rasen bietet die Anhöhe Aussichtspunkte, um den Blick auf die Bühne oder noch einmal über das Gelände streifen zu lassen.