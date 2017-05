Gut 9.600 Menschen haben am Eröffnungswochenende die 4. Thüringer Landesgartenschau besucht. Allein am Sonntag strömten rund 6.000 Besucher auf das Gelände an der Herressener Promenade in Apolda. Die Veranstalter zeigten sich zufrieden mit dem Auftakt.