Rund 120 Studierende wollen ihre Schreibprojekte voranbringen. Bildrechte: MDR/Florian Engelmann Ein Sektfrühstück, spendiert von der Universität - klingt verlockend, oder? Paul Fröhner würde gerne darauf verzichten. Als Teilnehmer an der "Langen Nacht der aufgeschobenen Hausarbeiten" der Universität Jena muss er dringend eine Arbeit über die Lichtmotivik in Kafkas "Der Prozess" zu Ende bringen. Der 21-jährige Germanistik- und Geschichtsstudent muss am nächsten Tag in der Gastronomie arbeiten und hofft "eher fertig zu werden als sieben Uhr" - dann bietet die Universität das Frühstück für die Studierenden an, die eine Nacht durchgearbeitet haben.

"Länge Nächte" in ganz Deutschland

In rund 40 deutschen Universitäten treffen sich Studierende am ersten Donnerstag im März, um gemeinsam eine Nacht lang an ihren Schreibprojekten zu arbeiten. Auch die Friedrich-Schiller-Universität Jena veranstaltet bereits zum siebten Mal eine solche Aktion, organisiert vom Schreibzentrum der Universität. Peter Braun, Leiter des Schreibzentrums, schätzt die Teilnehmerzahl am 2. März auf etwa 120 Studierende. Es ist damit etwas ruhiger als in den Jahren zuvor. Das Rahmenprogramm der Veranstaltung ist über die Jahre deutlich gewachsen. Zusätzlich zu den geöffneten Arbeitsräumen werden auch Workshops und Beratungen rund um das Schreiben angeboten.

Tipps gegen das Aufschieben von Peter Braun



1. Situation annehmen: Aufschieben erkennen und nicht kleinreden

2. In Aktion treten: Aufhören mit sich zu verhandeln

3. Realistisch bleiben: Was ist bis zur Deadline noch machbar?

4. Kleine Ziele: Nicht zu hohen Druck aufbauen

5. Routine hilft: Besser täglich einen kurzen Zeitraum arbeiten, als zuviel auf einmal vornehmen

6. Belohnung: Anschließend sich etwas Gutes tun

Keine Panik auf dem Campus

Die Stimmung auf dem Campus der Universität ist entspannt und ruhig. Die teilnehmenden Studierenden verteilen sich im weitläufigen Gebäude. In den Pausen sind viele gesprächsbereit und erzählen von den Projekten, die sie hergebtrieben haben. Soziologiestudentin Johanna Bruns (23) schreibt an ihrer Bachelorarbeit über die Sozialpolitik der Alternative für Deutschland (AfD) - in drei Wochen ist die Abgabe. Die meisten haben wie sie gar keine allzu drängenden Deadline.

Psychologiestudentin Paula Boskamp (22) nimmt an der Aktion vor allem auf Grund der Beratungsangebote teil. Andere freuen sich über die verlängerten Öffnungszeiten der Bibliothek, wie Daniela Bülow (24), die im Master Soziale Arbeit studiert, und nachts besser arbeiten kann. Hilfe finden die Studierende die ganze Nacht bei Schreibtutorin Natalie P. (25). Die Psychologiestudentin versucht ihren Kommilitonen in den Gesprächen zu vermitteln, dass Schreiben nicht nur Probleme verursacht, sondern auch anregend sein kann. Im letzten Jahr hat sie bis zum Sektfrühstück durchgehalten.

Erste Hilfe für "Notfall-Patienten"