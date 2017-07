"Als ich das letzte Mal hier in Erfurt war, hatte ich einen Irokesenschnitt - da hatte ich noch eigene Haare." - Das sagte Diskurs-Profi Robert Harting am Sonnabend in Erfurt nachdem er seinen zehnten deutschen

Meistertitel gewonnen hatte. Der 32-jährige Berliner hatte sich 2015 einer Haartransplantation unterzogen, 2007 gewann der London-Olympiasieger in Erfurt seinen ersten deutschen Meistertitel. Bildrechte: MDR/Jürgen Kolarzik