Der Online-Discounter Lesara will in Erfurt 45 Millionen Euro in den Aufbau eines Logistikzentrums investieren. Nach Informationen von MDR THÜRINGEN soll auf einer Fläche von 30.000 Quadratmetern ein zentrales Verteillager für den europäischen Handel entstehen. Nach Unternehmensangaben sollen dort 200 neue Arbeitsplätze geschaffen werden. Die Fertigstellung des Logistikzentrums ist für Mitte kommenden Jahres geplant.