Die Thüringer Linke geht mit der Innenpolitikerin Martina Renner als Spitzenkandidatin in die Bundestagswahl. Die 49-Jährige wurde am Sonntag in Bad Langensalza mit 95 von 115 Stimmen (83 Prozent) auf Platz 1 der Landesliste gewählt.

Hennig-Wellsow: "Liste regional und fachlich ausgewogen." Bildrechte: dpa

Der Vorschlag für die Landesliste zur kommenden Bundestagswahl wurde vom Landesvorstand eingereicht. Landesvorsitzende Susanne Hennig-Wellsow nannte den Listenvorschlag regional und fachlich ausgewogen. Die Landeschefin sagte MDR THÜRINGEN, sie gehe davon aus, dass die ersten vier auf der Liste gute Chancen auf einen Einzug in diesem Jahr haben.



Landeschefin Hennig-Wellsow rechnet damit, dass die Linke in Thüringen bei der Bundestagswahl am 24. September über 18 Prozent kommen wird. Eine dimap-Umfrage von November sah die Linke bei diesem Wert. Bei der letzten Wahl 2013 holte der Thüringer Landesverband 23,4 Prozent. Dadurch zogen die ersten fünf Kandidaten der Landesliste in den Bundestag ein. Ausgegebenes Ziel der Partei ist es allerdings, bei der nächsten Bundestagswahl den gleichen Wert zu erreichen und zweitstärkste Partei in Thüringen zu bleiben.