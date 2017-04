Das Erfurter Angermuseum Bildrechte: MDR/Dirk Reinhardt

Bei der Ausstellung handelt es sich um eine reine Rückschau. Die Stadt Erfurt verzichtet damit auf eine eigene Ausstellung zum 500. Reformationsjubiläum. In der Landeshauptstadt wird dies auch kritisch gesehen. Erfurt werde so der Verpflichtung als "Lutherstadt" nicht gerecht, lautet einer der Vorwürfe. Erfurts Kulturdirektor Tobias Knoblich verteidigte den Ansatz mit Verweis auf die begrenzten Ressourcen der Kommune. In Deutschland gebe es außerdem einen gewissen Überbietungswettbewerb zum Thema 500 Jahre Reformation.



Schierz verwies auch auf die finanziellen Anstrengungen, die für die Ausstellungen 1917 und 1983 unternommen wurden. So sei der Kunsthistoriker Edwin Redslob 1915/16 auf der Suche nach Luther-Stücken durch ganz Deutschland gereist. Seine etwa 1.000 Erwerbungen, neben Holzschnitten und Kupferstichen auch zahlreiche Bücher und einige Devotionalien, hätten den Grundstock für die Erfurter Luther-Sammlung gelegt. Auch 1983 sei Erfurt ein wichtiger Ort der staatlichen Luther-Ehrung gewesen. In der damaligen Ausstellung seien historische Exponate in einen Dialog mit zeitgenössischer Kunst gesetzt worden - eine Besonderheit, die damals für große Aufmerksamkeit sorgte, sagte Schierz.