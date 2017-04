Ausstellung in Eisenach Bach trifft auf Luther

Denkmal von Johann Sebastian Bach vor dem Bachhaus in Eisenach Bildrechte: dpa

Laut den Kuratoren begann jeder von Bachs Schultag in seiner Eisenacher Kindheit damit, eines dieser Lieder zu singen. Viele von ihnen verwendete Bach in seinen Chorälen, Kantaten und Oratorien. In der Ausstellung im Bachhaus schufen sechs Künstler aus Ansbach, Detmold und Sydney nun Multimedia-Installationen zu jedem Katechismus-Stück.



In Eisenach kreuzen sich die Fußspuren Bachs und Luthers: Hier ging Luther zur Schule und übersetzte später das Neue Testament auf der Wartburg. Bach wiederum wurde in Eisenach geboren und besuchte die gleiche Schule wie zuvor Luther. Beide erhielten hier den ersten Musikunterricht und sangen im Chor der Georgenkirche.