Die Aufsteller der Holzkreuze neben dem geplanten Standort einer Moschee in Erfurt-Marbach müssen mit rechtlichen Konsequenzen rechnen. Das teilte die Mainzer Aufbaugesellschaft, einer Tochterfirma der Stadt Mainz, als Eigentümerin des Grundstücks MDR THÜRINGEN mit. Sobald die Verursacher mit Hilfe der Polizei ermittelt seien, würden sie per Anwaltsschreiben aufgefordert, die Kreuze sofort zu entfernen. "Nachdem wir von den Vorgängen erfahren haben, haben wir uns umgehend mit der Stadt Erfurt sowie Vertretern der katholischen und evangelischen Kirchen in Erfurt in Verbindung gesetzt", heißt es von der Immobilientochter der Stadt Mainz.