In Marksuhl im Wartburgkreis hat es am Freitagmorgen einen Arbeitsunfall in einer Autozulieferfirma gegeben. Nach ersten Informationen der Polizei ist ein Arbeiter an einer Absauganlage bei einer Verpuffung verletzt worden. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Die Feuerwehren der Umgebung wurden angefordert, offenbar brennt die Anlage. Über das Ausmaß ist noch nichts bekannt. Das Amt für Arbeitsschutz ermittelt.