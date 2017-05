Der US-Autohersteller Ford muss dem Eisenacher Zulieferer Mitec mehrere Millionen Euro Schadenersatz zahlen. Das hat der Bundesgerichtshof entschieden. Damit hat das Thüringer Unternehmen in einem jahrelangen Rechtsstreit mit dem Autokonzern letztlich durchgesetzt.

Original (rechts) und Kopie: der Streitgegenstand Bildrechte: MDR/Heidje Beutel

Mitec hatte Ford verklagt, weil der US-Konzern einen Liefervertrag vorzeitig beendet hatte. Dabei ging es um ein von Mitec entwickeltes Wellenausgleichsystem zur Dämpfung von Motorengeräuschen. Dieses Bauteil soll Ford nach Kündigung des Vertrages von einem anderen Hersteller produzieren lassen haben. Wegen der Weitergabe von Zeichnungen und Daten für das Teil an einen anderen Hersteller habe Ford Geschäftsgeheimnisse von Mitec verletzt, urteilten das Landgericht Meiningen im Jahr 2012 und drei Jahre später das Oberlandesgericht in Jena. Sie sprachen Mitec Schadenersatz dafür zu. Gegen das Urteil des Oberlandesgerichts hatte Ford eine Nichtzulassungsbeschwerde am Bundesgerichtshof (BGH) eingereicht. Grund: Das Oberlandesgericht hatte keine Revision gegen sein Urteil zugelassen. Der BGH wies diese Beschwerde nun ab.