Die Kommunen in Thüringen sind unzufrieden mit der Umsetzung der Gebietsreform in Thüringen. Ralf Rusch vom Gemeinde- und Städtebund sagte MDR THÜRINGEN, die Kommunen forderten endlich Klarheit über die Regeln für freiwillige Zusammenschlüsse. Der Innenminister müsse am Mittwoch bei der Mitgliederversammlung des Gemeinde- und Städtebundes deutlich mehr liefern als bisher vorliege.