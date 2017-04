Nun ist die Stadtverwaltung am Zug Bildrechte: MDR/Karsten Heuke

Die muslimische Ahmadiyya-Gemeinde hat den Bauantrag für ihre in Erfurt-Marbach geplante Moschee eingereicht. Der Bau werde bisher mit 600.00 Euro veranschlagt, teilte die Gemeinde am Montag mit. Weitere 150.000 Euro seien für den Grundstückskauf von der Landesentwicklungsgesellschaft (LEG) nötig gewesen.



Geplant sind demnach unverändert zwei Gebetsräume, eine im sogenannten Mischgebiet zulässige Wohnung für den Imam sowie ein acht Meter hohes Zier-Minarett, das nicht für den Gebetsruf genutzt werden soll. Zum Freitagsgebet erwarte die Gemeinde etwa 25 Gläubige. Anders als noch in der Bauvoranfrage soll es nun ein begrüntes Dach geben. Außerdem seien die neun Parkplätze nun auf dem Gelände geplant und nicht auf der Straße.