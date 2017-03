Fußball-Drittligist Rot-Weiß Erfurt läuft in Sachen Lizenz für die nächste Saison die Zeit davon. Hauptstreitpunkt bleibt die Höhe der Jahrespacht für das zur Multifunktionsarena umgebaute Steigerwaldstadion. In der kommenden Saison werden dafür insgesamt 570.000 Euro fällig, die der Verein nach eigener Aussage nicht aufbringen kann. Davon sind nach Informationen von MDR THÜRINGEN rund 420.000 Euro reine Mietkosten, rund 150.000 Euro entfallen auf die Werberechte des Vereins. Eine Bitte von Rot-Weiß an die Stadt Erfurt um finanzielle Hilfe im Umfang von 600.000 Euro hatte der Verein überraschend zurückgezogen.

Hintergrund war die Forderung von Oberbürgermeister Andreas Bausewein nach personellen Konsequenzen im Verein und Offenlegung aller Geschäftszahlen. Mittlerweile streitet auch der Erfurter Stadtrat über die Höhe der Stadionpacht. Die CDU-Fraktion warf Bausewein Versagen bei den Verhandlungen darüber vor. Bausewein habe möglicherweise gegen EU-Wettbewerbsrecht verstoßen, indem er Rot-Weiß Erfurt eine Soforthilfe in Höhe von 600.000 Euro in Aussicht gestellt habe. Die SPD-Fraktion reagierte mit Unverständnis und warf der CDU ihrerseits Unsachlichkeit vor.

Lizenz-Antrag nicht ohne Pachtvertrag

Rot-Weiß-Präsident Rolf Rombach Bildrechte: IMAGO RWE bleibt nicht mehr viel Zeit: spätestens bis Ende April müssen die vollständigen Lizenz-Unterlagen für die nächste Spielsaison beim DFB eingegangen sein. Dazu gehört auch ein unterschriebener Pachtvertrag für die Spielstätte Steigerwaldstadion - ansonsten droht der Zwangsabstieg. Laut Betreibergesellschaft Arena Erfurt GmbH ist der Vertrag zwar seit langem unterschriftsreif, nach Informationen von MDR THÜRINGEN kündigte Rot-Weiß jedoch vor rund drei Wochen an, neu verhandeln zu wollen.



Ein Forderungsverzicht wird seitens des Stadionbetreibers abgelehnt. Das hat zwei Gründe: zum einen wären die wegfallenden Pachteinnahmen nur schwer zu kompensieren, zum anderen wurde die Multifunktionsarena zu knapp 90 Prozent aus Steuergeldern gefördert. Die Stadt beziehungsweise die Betreibergesellschaft ist daher aus Gründen des EU-Wettbewerbsrechts gehalten, marktübliche Preise zu verlangen, damit private Mitbewerber nicht übervorteilt werden.

Versteckte Subventionen in Halle/Saale angeprangert

Stadion in Halle Bildrechte: IMAGO Aber dieses Problem stellt sich nicht nur in Erfurt. So wird in Halle/Saale darüber gestritten, ob der Drittliga-Verein Hallescher FC zu wenig Miete an die Betreibergesellschaft des dortigen Erdgas-Sportparks zahlt, oder ob die Stadt Halle zu viel zahlt. Auch hier stellt sich die Frage, ob es sich um versteckte Subventionen handelt, mit der die Kommune gegen EU-Recht verstoßen würde. Dieser Verdacht hatte 2015 das dortige Landesverwaltungsamt auf den Plan gerufen. Die Behörde verlangte von der Stadt, die Preise marktüblich zu gestalten und beklagte eine Verletzung von EU-Recht. Die niedrige Miete sei eine versteckte Subvention des Vereins. Der Stadionneubau in Halle/Saale mit rund 15.000 Plätzen war im September 2011 eröffnet worden.

Tatsache ist, dass sich fast jeder Drittligist in irgendeiner Form auch aus kommunalen Mitteln, etwa durch Sponsorenleistungen von Stadtwerken oder öffentlich-rechtlichen Banken finanziert. In Extremfällen springen die Kommunen sogar ein, wenn ein Verein in akuter Schieflage ist, wie aktuell auch der Chemnitzer FC, der ebenfalls ein erst im August letzten Jahres eröffnetes neues Stadion mit knapp 15.000 Plätzen bespielt. Durch Managementfehler war bei dem Drittligisten ein Minus von fast drei Millionen Euro entstanden, das im November letzten Jahres bekannt wurde. Es wurde durch Zahlungen der Stadt in Höhe von 1,26 Millionen Euro und des Energieversorgers Eins in Höhe von 1,5 Millionen Euro weitgehend ausgeglichen. Davon kann Rot-Weiß Erfurt nur träumen - hier beläuft sich der Schuldenberg auf knapp 5,5 Millionen Euro.

VfR Aalen beantragt Insolvenz

Der ebenfalls hoch verschuldete Liga-Konkurrent VfR Aalen hat vor rund drei Wochen die Notbremse gezogen und Insolvenzantrag gestellt. Laut DFB-Statuten werden einem Team, das einen Insolvenzantrag stellt, neun Punkte abgezogen. Nur in besonderen Ausnahmefällen kann von einem Punktabzug abgesehen werden. Dies sah der DFB bei den Schwaben aber als nicht gegeben an.

Paderborn (in Schwarz) - hier gegen Rot-Weiß. Im Duell: Christian Strohdiek und Erfurts Sebastian Tyrala. Bildrechte: IMAGO Nicht viel besser geht es dem SC Paderborn. Für die neue Saison fehlen dem von der Pleite bedrohten Drittligisten noch drei Millionen Euro. Hier hat die Stadt aber bereits weitere finanzielle Hilfen ausgeschlossen. Zur Begründung hieß es, man habe bereits 3,4 Millionen Euro ins neue Stadion gesteckt und zudem ein Darlehen von 2,5 Millionen Euro gewährt. Immerhin: die Betreibergesellschaft der 2008 eröffneten Paderborner Benteler-Arena verzichtet für die laufende Saison auf Mieteinnahmen in Höhe von 750.000 Euro. Auch das wäre in Erfurt undenkbar, denn die Arena Erfurt GmbH als Betreiber des Steigerwaldstadions gehört zu 51 Prozent der Stadt. Sollte die Arena Erfurt GmbH wegen mangelnder Mieteinnahmen in finanzielle Schieflage geraten, dann müsste die Stadt einspringen - erneut mit Steuergeldern.