Immelborn-Untersuchungsausschuss CDU ruft Verfassungsgerichtshof an

Am Anfang ging es um den Datenschutz und die Frage: warum knapp eine halbe Million Akten jahrelang in einem herrenlosen Lager in Immelborn vor sich hingammelten? Das war im Sommer 2013, als MDR THÜRINGEN die Entdeckung der Halle im Wartburgkreis durch den Datenschutzbeauftragen öffentlich machte. Heute, im Sommer 2017, geht es um juristische Spitzfindigkeiten, politische Deutungshoheit und die Frage: Warum ein Untersuchungsausschuss über zwei Jahre braucht, um die Hintergründe eines bizarren Streits zwischen zwei Männern zu klären?



Diese ganze landespolitische Gemengelage um den Aktenskandal von Immelborn beschäftigt nun den Thüringer Verfassungsgerichtshof. Das höchste juristischen Organ, das der Freistaat zu bieten hat. Angerufen hat ihn die CDU-Landtagsfraktion mit einem Antrag auf eine einstweilige Anordnung. Sie will verhindern, dass sich in einem geplanten Zwischenbericht des Immelborn-Untersuchungsausschuss ein sogenannter Bewertungsteil befindet. In diesem Teil sollen alle bisherigen Zeugenaussagen, Aktenfunde und Informationen politisch bewertet werden.

CDU Klagt vor Verfassungsgericht

Blick in das Immelborner Aktenlager Bildrechte: MDR/Axel Hemmerling Doch einen solchen Teil möchte die CDU-Fraktion im Zwischenbericht nicht. Obmann Manfred Scherer sagte MDR THÜRINGEN, das für ihn noch relevante rechtliche Fragen offen seien, deshalb soll es keinen Bewertungsteil geben. "Das wäre so, als würde ein Strafgericht zwischendurch ein vorläufiges Urteil fällen, bevor die Beweisaufnahme beendet ist", so Scherer. Bereits in der letzten Landtagssitzung hatte die CDU erfolglos versucht, einen solchen Bewertungsteil zu verhindern. Jetzt geht sie vor Gericht.



Die Gründe der CDU, diesen Bewertungsteil abzulehnen, kann die rot-rot-grüne Mehrheit im Ausschuss naturgemäß nicht nachvollziehen. Der Linken-Obmann Rainer Kräuter will die wahren Absichten hinter dem Vorgehen der CDU-Fraktion erkannt haben. "Sie fürchtet den Bewertungsteil, wie der Teufel das Weihwasser", so der Kräuter zu MDR THÜRINGEN. Denn in dem Bewertungsteil werde aus seiner Sicht deutlich: Für den ganzen Streit um Polizei-Amtshilfe bei der Räumung des Lagers, sei das vormalig CDU-geführte Innenministerium verantwortlich gewesen. Die CDU wisse genau, dass ihr Plan, dem Datenschutzbeauftragten das anzulasten, nicht aufgehe.

Feindschaft zwischen zwei Männern

Damit kommt der erwähnte bizarre Streit zweier Männer ins Spiel. Denn im Kern geht es in diesem Untersuchungsausschuss um die innige Feindschaft zwischen Ex-Innenminister Jörg Geibert (CDU) und dem Datenschutzbeauftragten Lutz Hasse, einem SPD-Mitglied.

Ex-Innenminister Jörg Geibert (CDU) Bildrechte: restlichtverstaerker.net / MATTHIAS ECKERT Hasse, ein früherer Beamter des Innenministeriums, war seinem ehemaligen Arbeitgeber als Datenschutzbeauftragter immer wieder in die Parade gefahren. Er hatte tatsächliche und mutmaßliche Datenschutzverstöße in der Polizei untersucht und Geibert dabei öffentlich düpiert.



Dann fand Hasse im Sommer 2013 das Aktenlager in Immelborn. Er wollte es beräumen und forderte dafür Amtshilfe bei der Polizei an. Nun sei Geiberts große Stunde gekommen, so jedenfalls sieht es Rot-Rot-Grün im Ausschuss. Fakt ist: Mit allerlei juristischen Winkelzügen verweigerte er Hasse diese Amtshilfe. Der Streit eskalierte und zog sich bis in den Landtagswahlkampf 2014. Dann, kurz nach Bodo Ramelows "Inthronisierung" und dem Start der neuen rot-rot-grünen Landesregierung, präsentierte Hasse eine Lösung für Immelborn. Ein ehemaliger Insolvenzverwalter und Mitgründer der Immelborner Aktenfirma, übernahm die Räumung und alle Kosten. Problem gelöst. Doch nicht für die CDU. Denn die witterte Verrat: Hasse habe den Streit mit Geibert künstlich bis in den Wahlkampf gezogen, um der CDU und eben auch Geibert zu schaden, so ihr Argument. Deshalb hatte sie den Untersuchungsausschuss im Februar 2015 initiiert.

Hasses Wiederwahl im Fokus

Datenschutzbeauftragter Lutz Hasse (SPD) Bildrechte: MDR/Sascha Richter Inzwischen hat sich der Ausschuss 26 Mal getroffen, 71 Zeugen gehört und hunderte von Akten angefordert. Mehr als einmal stand er vor einem Abschluss. Doch dann lud die CDU-Fraktion wieder neue Zeugen ein. Das brachte ihr den Vorwurf der anderen Ausschussmitglieder einer Verzögerungstaktik ein. Linken-Obmann Kräuter wird deutlich: "Aus meiner Sicht geht es der CDU nur darum, den Ausschuss bis zu einer Wiederwahl von Datenschützer Hasse künstlich in die Länge zu ziehen". Damit solle Hasse öffentlich wirksam beschädigt werden. Diese Wiederwahl steht Anfang kommenden Jahres an. Die CDU sieht das genau umgekehrt. Obmann Scherer sagte in der letzten Landtagssitzung, dass die Einbringung des Bewertungsteil durch Rot-Rot-Grün nur das Ziel habe, Hasse politisch von seinen ganzen Fehlern im Immelborn-Skandal zu entlasten und eben damit seine Wiederwahl vorzubereiten.



Mit dem CDU-Antrag auf einstweilige Anordnung beim Verfassungsgerichtshof scheint klar: der Immelborn-Untersuchungsausschuss geht vorerst ohne Aussicht auf ein Ende weiter. Am Freitag gibt es dazu eine Sondersitzung des Ausschusses zu dem Thema. Fortsetzung folgt.

