In Apolda ist in der Nacht ein Obdachlosenheim abgebrannt. Fünf Bewohner wurden zum Teil schwer verletzt. Eine 23-jährige Frau erlitt starke Verbrennungen und wurde per Hubschrauber in ein Krankenhaus eingeliefert. Zwei Menschen werden noch immer vermisst. Ob sie in den Flammen ums Leben gekommen sind, ist noch unklar. Die Feuerwehr konnte den Brand am frühen Morgen löschen. Die Ursache wird noch ermittelt.

Einsatzkräfte der Feuerwehr versuchen das in Flammen stehende Obdachlosenheim in Apolda zu löschen. Bildrechte: MDR/Johannes Krey