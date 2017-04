Der geplante Verkauf von Opel an den französischen Autobauer PSA könnte zu erheblichen Einschnitten bei Opel führen. Autoexperte Ferdinand Dudenhöffer von der Universität Duisburg-Essen rechnet mittelfristig mit harten Verhandlungen. Sicher sei gar nichts, sagte Dudenhöffer MDR THÜRINGEN am Donnerstag. Daher solle Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow vor der Wahl nicht Dinge versprechen, die er persönlich sowieso nicht halten könne.

Warnt vor Einschnitten bei Opel nach Übernahme durch PSA: Autoexperte Ferdinand Dudenhöffer. Bildrechte: IMAGO

Um Gewinne zu schreiben, bliebe dem französischen Autobauer nach der Opel-Übernahme nur der Weg, das PSA-Sanierungskonzept auch auf Opel anzuwenden, so Dudenhöffer weiter. PSA stehe unter einem hohen Wachstumsdruck.



Der Thüringer Branchenkenner Michael Militzer vom Automobilzuliefererverband automotiv thüringen e.V. sieht für den Standort Eisenach indes gute Chancen. Entscheidend seien die zugesagten Investitionen, sagte Militzer MDR THÜRINGEN. Bis 2019 soll die Fertigung der beiden Kleinwagenmodelle "Corsa" und "Adam" auf die Produktion des Modells "Mokka" umgestellt sein. Wenn PSA seine Zusagen einhalte, in das Thüringer Werk zu investieren, werde man das wahrscheinlich noch in diesem Jahr wissen, so Militzer. Denn um den "Mokka" zu bauen, müsse die Fertigung umgestellt werden. Das nehme einige Zeit in Anspruch.