Opels US-Mutter General Motors will sich von der defizitären Europa-Tochter trennen und verhandelt mit Peugeot-Citroën über eine Übernahme. Der Opel-Koordinator der Bundesregierung, Matthias Machnig (SPD), sagte am Montag, es gebe "erste konstruktive Signale", dass der Kaufinteressent Job- und Standortgarantien abzugeben bereit ist. Diese Signale müssten aber nun umgesetzt werden in Verträge und Vereinbarungen. "Deswegen halte ich Spekulationen zum jetzigen Zeitpunkt für verfrüht", sagte Machnig. Er spielt damit auf einen Bericht der "Bild am Sonntag" an, wonach Peugeot-Citroën eine Jobgarantie bis 2018 und eine Investitionsgarantie bis 2020 abgeben würde.