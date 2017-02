Landtagspräsident Christian Carius (CDU) forderte mehr Transparenz ein. Er erwarte, dass General Motors seine Pläne offen kommuniziere und die Belegschaft, die Gewerkschaften und die zuständigen Ministerien im Bund und in den Ländern mit einbeziehe, sagte Carius am Mittwoch. Der Freistaat müsse sich nun dafür einsetzen, dass der Opel-Standort Eisenach bei einem Verkauf gestärkt werde und die dortigen Arbeitsplätze erhalten blieben. Opel habe auch Entwicklungsarbeit für den gesamten GM-Konzern geleistet. "Dieses Know-how muss gesichert werden und bei Opel in Deutschland verbleiben." Der Thüringer Autogroßhändler Helmut Peter aus Nordhausen sieht keine Risiken für den Standort Eisenach. Peter sagte MDR THÜRINGEN, Eisenach könne gar nichts Besseres passieren, da dort ein SUV gebaut werde, der gemeinsam mit Peugeot entwickelt wurde. Auch aus Händlersicht mache er sich keine Sorgen, sagte Peter. Aus seiner Sicht hat sich Opel in den vergangenen drei Jahren zum Positiven entwickelt. Sein Unternehmen habe ein gutes letztes Jahr beim Verkauf von Opel-Fahrzeugen gehabt.

Ab 2019 soll der "Mokka" in Eisenach vom Band laufen. Bildrechte: Opel Deutschland

Branchenkenner fürchten allerdings, dass Opel von einem Verkauf verlieren und Jobs wegfallen könnten. Das deutsche Unternehmen stellt Autos in ähnlichem Format und für eine ähnliche Zielgruppe auf demselben Markt europäischen Markt her wie Peugeot. Laut dem Branchenexperten Ferdinand Dudenhöffer stehen vor allem in Rüsselsheim Tausende Jobs auf dem Spiel. Die Opel-Produktion würde voraussichtlich in den ebenfalls nicht ausgelasteten PSA-Autobau eingegliedert.



Das lasse sich aus der bisherigen Mehrmarken-Strategie der PSA mit Peugeot, Citroën und DS ablesen, so Dudenhöffer. "Es gibt keine Markenwerke, sondern nur Konzernwerke, in denen alle Markenprodukte gefertigt werden", sagte der Direktor des CAR-Instituts der Universität Duisburg-Essen. Die vorhandenen Kapazitäten seien eher zu groß, so dass die Lage für die Opel-Werke in Eisenach und Kaiserslautern über Nacht schlechter geworden sei.