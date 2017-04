Unklar bleibt weiterhin, was nach Ablauf der bestehenden Garantien mit den Opel-Werken, unter anderem in Eisenach, passiert. In einer gemeinsamen Erklärung hieß es, dass die Franzosen zusammen mit Gewerkschaften und Betriebsrat eine langfristige Perspektive für alle Marken, Produktionsstandorte und das Entwicklungszentrum in Rüsselsheim finden wollten. Peugeot-Chef Tavares sagte erneut, dass Opel/Vauxhall "als eigenständiges und einheitliches Unternehmen mit unabhängigen Marken" im PSA-Konzern fortgeführt werden solle.

Opel und die britische Schwestermarke Vauxhall beschäftigen rund 38.000 Mitarbeiter in sieben europäischen Ländern, die Hälfte davon in Deutschland. In Eisenach hat Opel rund 1.800 Mitarbeiter. Dazu kommen noch zahlreiche Arbeitsplätze in der Zuliefererindustrie. Der traditionsreiche Autobauer fährt seit Jahren tiefrote Zahlen ein, legte zuletzt beim Absatz aber deutlich zu. PSA zahlt an den bisherigen Opel-Eigentümer General Motors für das Europageschäft mit Finanzsparte insgesamt 2,2 Milliarden Euro. GM steht für Pensionsverpflichtungen in Milliardenhöhe gerade. Der Verkauf soll bis Jahresende abgeschlossen sein. Die Opel-Mitarbeiter sollen am Donnerstag über die Einzelheiten informiert werden.