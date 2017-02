In Erfurt ist ein Mann mit psychsischen Problemen mit einem Messer auf einen Sanitäter losgegangen. Wie die Polizei am Sonnabend mitteilte, war der Sanitäter zusammen mit einem Notarzt am Freitagabend in eine Wohnung in der Salinenstraße zur Mutter des Mannes gerufen worden. Sie benötigte dringend medizinische Hilfe. Die Frau habe aber nicht mehr gerettet werden können und verstarb. Daraufhin habe der Sohn zum Messer gegriffen. Notarzt und Sanitäter hätten die Polizei alarmiert.

Von Polizei-Streifenwagen gestopptes Auto in Erfurt-Linderbach. Bildrechte: MDR/Marcus Scheidel