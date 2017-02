Der verunglückte Reisebus auf der A4 Bildrechte: MDR/Marcus Scheidel

Der 37-jährige Österreicher hatte eine Schulgruppe aus dem sächsischen Annaberg-Buchholz von einer Sprachreise nach Hause gefahren. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, mit überhöhter Geschwindigkeit einen Lastwagen überholt zu haben. Nach dem Überholmanöver kam der Bus von der Autobahn ab, raste in eine Böschung und kippte um.



Bei dem Unfall starb der vierjährige Sohn einer Lehrerin. Die anderen Jugendlichen und Erwachsenen an Bord erlitten zum Teil schwere Verletzungen. Mehr als 20 der Businsassen trugen schwere Verletzungen wie Schädel-Hirn-Traumata und Knochenbrüche davon. Der Fahrer selbst kam mit leichten Blessuren davon. Der 37-Jährige hatte laut Staatsanwaltschaft ausgesagt, sich nicht an das Unfallgeschehen erinnern zu können.



Im Bus saßen Achtklässler und Lehrer einer evangelischen Schule aus dem sächsischen Annaberg-Buchholz, die sich auf der Heimreise von einem Englandtrip befanden. Sie sind in dem Prozess vor dem Schöffengericht in Weimar als Zeugen geladen. Außerdem soll auch ein Sachverständiger im Prozess gehört werden. Nach früheren Angaben der Staatsanwaltschaft wirft ein Gutachten dem Fahrer Fehlverhalten vor. Für das Verfahren sind bis Mitte März zunächst drei Termine anberaumt.