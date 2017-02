Laut der Anklage, sollen Schnaps und Pralinen die "Währung" für den Sachbearbeiter gewesen sein. Im Gegenzug gab es unrechtmäßig die Stempel unter die Aufenthaltsgenehmigungen. Die Vietnamesen hätten nicht im Land bleiben dürfen. Sie haben nachweislich falsche oder unvollständige Angaben gemacht, um an die Genehmigungen zu kommen. Der Angeklagte soll von all dem gewusst und es ignoriert haben, so der Vorwurf.



Die Fälle um die es geht, liegen teilweise bereits sechs Jahre zurück. Zwischen Februar 2011 und Sommer 2012 soll der Sachbearbeiter die unrechtmäßigen Genehmigungen erteilt haben. Dann flogen die Betrügereien auf. Der Prozess beginnt erst jetzt, weil der Angeklagte lange Zeit krank war.