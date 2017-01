Der Fund eines verdächtigen weißen Pulvers am Verwaltungsgericht in Weimar hat am Montag einen Einsatz von Polizei und Feuerwehr ausgelöst. Wie die Polizei bestätigte, wurde das Pulver am Morgen in einem Brief in der Poststelle des Gerichts entdeckt. Der Bereich rund um die Poststelle musste vorübergehend geschlossen werden.

Feuerwehr holt Mitarbeiter ab

Nach Angaben einer Polizeisprecherin musste der Poststellen-Mitarbeiter, der den verdächtigen Brief am Morgen geöffnet hatte, vorsichtshalber isoliert werden. Wie ein MDR THÜRINGEN-Reporter vor Ort berichtete, wurde der Mann dekontaminiert. Dazu wurde er am Vormittag zur Weimarer Feuerwehr gefahren. Er habe einen Schutzanzug mit Mundschutz getragen. In der Feuerwache musste der Mitarbeiter mit Spezialseife duschen, um mögliche Erreger abzuwaschen. Die Kleidung des Mannes sollte separat gereinigt werden. Weitere Mitarbeiter des Hauses waren offenbar nicht direkt betroffen.



Das Pulver soll nun in einem Labor des Landesamtes für Verbraucherschutz in Bad Langensalza untersucht werden.

Pulverfunde in mehreren Bundesländern