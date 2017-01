Das am Montag im Thüringer Verwaltungsgericht in Weimar gefundene Pulver war harmlos. Das sagte eine Polizeisprecherin am Dienstag MDR THÜRINGEN. Um welche Substanz es sich konkret handelte, könne aber erst am Mittwoch mitgeteilt werden.

In diesem Behälter wurde das ominöse Pulver weggebracht. Bildrechte: MDR/Johannes Krey

Das weiße Pulver war am Montag in der Poststelle des Gerichts entdeckt worden. Ein Mitarbeiter, der mit der Substanz in Berührung gekommen war, musste vorsorglich durch die Feuerwehr dekontaminiert werden. Der Mann wurde zu diesem Zwecke in einen Schutzanzug gekleidet und mit einem Mundschutz versehen weggebracht.



Das Pulver selbst wurde in einem Spezialbehälter zum Landesamt für Verbraucherschutz in Bad Langensalza gebracht, wo es in einem Speziallabor analysiert wird.