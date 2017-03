Matthias Quent aus Jena Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Es können durchaus Menschen aus Marbach beteiligt sein, die keine Moschee oder generell keine Menschen mit anderer Herkunft oder anderen Religionen in ihrem Umfeld wollen. Auch in Marbach ist ja wieder zu hören: Wir wollen nicht in die rechte Ecke gestellt werden, weil wir keine Moschee hier wollen. Aber die Proteste lassen sich vereinnahmen von straff organisierten Rechtspopulisten und Rechtsextremen aus dem gesamten Bundesgebiet. Wer mit "Ein Prozent" und der "Identitären Bewegung" gemeinsame Sache macht, kooperiert mit extrem Rechten und macht deren Ideologie salonfähig. Vielleicht bekommen die Menschen vor Ort – so wie es schon in Schöngleina bei Jena passiert ist – tatsächlich gar nicht mit, dass sie im Internet als bundesweiter Leuchtturm einer nationalistischen und rassistischen Bewegung – als angeblicher Hort des Widerstands gegen Migration - inszeniert werden. Die Drahtzieher von "Ein Prozent", darunter einschlägige extrem rechte Demagogen wie der Publizist Jürgen Elsässer, der AfD-Landtagsabgeordnete Hans-Thomas Tillschneider aus Sachsen-Anhalt, und der neurechte Verleger Götz Kubitschek, beuten die Unsicherheit und die Naivität der Menschen aus.