Die festgenommenen Rechten kamen aus Halle an der Saale mit dem Zug nach Apolda. Bildrechte: dpa

In Apolda hat die Polizei mit einem Großaufgebot eine nicht genehmigte Demonstration von Rechtsextremen aufgelöst. Nach Informationen von MDR THÜRINGEN wurden etwa 100 Demonstrationsteilnehmer vorübergehend festgenommen.



Ein Polizeisprecher sagte, die Rechten hätten nach ihrer Ankunft in Apolda die Einsatzbeamten sofort und ohne Vorwarnung mit Böllern und Steinen attackiert. Mit vielen Kräften sei es gelungen, die Gewalttäter auf dem Boden zu fixieren.



Anschließend kamen die vorläufig Festgenommenen zur Polizeidienststelle, um dort ihre Daten aufzunehmen. Gegen die Demonstranten werde wegen Landfriedensbruchs und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt. Nach MDR-Informationen waren die Demonstrationsteilnehmer am Nachmittag mit einem Zug aus Halle an der Saale angereist. Dort waren sie auf dem Hauptbahnhof von einer linken Blockade an einer Demo gehindert worden. Daraufhin hatte die Polizei sämtliche Ersatzveranstaltungen in Sachsen-Anhalt untersagt.