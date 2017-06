Renelt zufolge gibt es derzeit noch Investitionsrückstände, zudem müsse die Produktivität noch steigen. Produktionsprozesse seien "nicht optimal abgestimmt" gewesen. Allerdings habe das Unternehmen sehr gute Voraussetzungen, weil die Mitarbeiter hoch qualifiziert, die Auftragslage gut und die Kunden sehr loyal seien. "Man braucht Rege am Markt", so Renelt. Insolvenzverwalter Rüdiger Weiß hatte das Unternehmen im Gespräch mit MDR THÜRINGEN als "systemrelevanten Lieferanten" bezeichnet.

Ziel des Insolvenzverwalters ist es, dass spätestens Anfang Oktober ein neuer Investor die Geschäfte bei Rege übernimmt. Derzeit laufen Gespräche mit möglichen Käufern. Mehr als 40 hätten Interesse an intensiveren Verhandlungen bekundet, sagte Renelt. Noch während der Insolvenz würden auch größere Investitionen angeschoben, die vom Kunden mitfinanziert würden. Es gehe um Summen in neunstelliger Höhe, so Renelt. Das sei notwendig, weil die Weichen jetzt gestellt werden müssten für Produktionsanläufe in den kommenden beiden Jahren.