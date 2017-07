Bei einer Reizgas-Attacke sind am Dienstag in Gotha 18 Menschen verletzt worden. Nach Informationen von MDR THÜRINGEN waren gegen 12:30 Uhr zwei Männer im Eingangsbereich einer Sparkassen-Filiale in der Lutherstraße miteinander in Streit geraten. Es kam zu Handgreiflichkeiten. Dabei sprühte einer der beiden mit dem Reizgas auf seinen Kontrahenten ein.