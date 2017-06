Landgericht Erfurt Drei Strafen und ein Freispruch im Rocker- und Rotlichtprozess

Im Prozess gegen vier Männer aus dem Thüringer Rocker- und Rotlichtmilieu ist ein ehemaliger Bordellbesitzer zu siebeneinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Das Landgericht Erfurt sah es als erwiesen an, dass der 40-Jährige an mehreren Verbrechen der organisierten Kriminalität beteiligt war. Er wurde wegen räuberischer Erpressung, schweren Raubes und Unterschlagung verurteilt. Sein Verteidiger kündigte bei der Urteilsverkündung am Montag Revision an.