Der FC Rot-Weiß Erfurt hat seine Bitte um finanzielle Hilfe an die Stadt Erfurt zurückgezogen. In einer Pressemitteilung heißt es, Grund für die finanziellen Probleme sei vor allem die von der Arena GmbH geforderte jährliche Stadionpacht in Höhe von 570.000 Euro für die Saison 2017/2018. Rechne man die Neben- und Spieltagskosten hinzu, dann müsste RWE in dieser Saison bis zu 1,8 Millionen Euro an den Stadionbetreiber zahlen. Dem stünden aber lediglich Ticketeinnahmen des Vereins in Höhe von rund 1,2 Millionen Euro gegenüber. Dieses Minusgeschäft sei für den Verein finanziell untragbar.

Bausewein soll zur Finanzspritze geraten haben

Erfurts Oberbürgermeister Andreas Bausewein Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Dem Verein zufolge trug man dies am 22. Februar Erfurts Oberbürgermeister Andreas Bausewein (SPD) bei einem Treffen vor. Die Rot-Weiß-Führung bat demzufolge die Stadt um "eine ortsübliche und angemessene Pacht- und Nebenkostenvereinbarung". Bausewein soll dies abgelehnt haben. Begründung: Dadurch sei die neu gegründete Arena Erfurt in ihrer Existenz gefährdet. Erfurts Oberbürgermeister soll laut Verein im Gegenzug vorgeschlagen haben, dass Rot-Weiß einen Antrag auf einen einmaligen Zuschuss in Höhe von 600.000 Euro für die Saison 2017/18 stellt. So könnte der Verein die kurzfristigen Lizenzprobleme lösen. Die Rot-Weiß-Führung sei zunächst auf den Vorschlag eingegangen, obwohl "dies keine endgültige und dauerhafte Lösung darstellte", sprich: die Reduzierung der Pacht. Nun habe die Vereinsführung beschlossen, den Antrag bei der Stadt zurückzuziehen.



Am Donnerstag hatte RWE die Bitte des Ältestenrats der Stadt Erfurt um detaillierten Einblick in die Vereinsfinanzen abgelehnt. Der Verein bezeichnete dies am Freitag in seiner Mitteilung als "unwahr".

Rot-Weiß will weiter günstigeren Pachtvertrag

Nach Angaben von Vereinspräsident Rolf Rombach hat RWE derzeit Schulden in Höhe von 4,8 Millionen Euro. Weil die geplanten Ausgaben die Einnahmen der kommenden Saison um 625.000 Euro übersteigen, benötige der Verein dringend Zuschüsse, um beim Deutschen Fußballbund (DFB) eine Lizenz für die kommende Spielzeit zu erhalten. Rund 125.000 Euro der Summe sollen nach Informationen von MDR THÜRINGEN landeseigene Lotterie-Treuhandgesellschaft mbH Thüringen und die Sparkasse Mittelthüringen in Aussicht gestellt haben. Die Verhandlungen um finanzielle Beihilfen stehen nach dem Rückzug von RWE jetzt wieder am Anfang. In den kommenden Wochen will sich der Verein nach eigener Aussage erneut um einen günstigeren Pachtvertrag bemühen.

