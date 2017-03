Der FC Rot-Weiß Erfurt ist derzeit nicht bereit, der Erfurter Stadtpolitik detaillierte Einblicke in die Vereinsfinanzen zu gewähren. Entsprechende Bitten des Ältestenrats hat Präsident Rolf Rombach am Dienstagabend abgelehnt. Laut Linke-Stadtfraktionschef Matthias Bärwolff hatte Rombach zwar einige Eckwerte der rot-weißen Bilanz auf den Tisch gelegt, doch Nachfragen nach Fälligkeiten von Verbindlichkeiten oder zu Finanzierungsplänen eine Absage erteilt.

Vereinspräsident Rolf Rombach lehnte eine Bitte des Ältestenrats des Erfurter Stadtrats um Einsicht in die Vereinsfinanzen ab. Bildrechte: IMAGO

Nach Auffassung von Bunte-Fraktionschef Daniel Stassny ist ein vollständiger Einblick in die Vermögenssituation und -planung von RWE die unabdingbare Voraussetzung dafür, dass der Stadtrat Finanzhilfen an den Verein überhaupt in Erwägung zieht. Rombach hatte am Dienstagabend hinter verschlossenen Türen lediglich mitgeteilt, dass der Schuldenstand von Rot-Weiß Erfurt 4,8 Millionen Euro betrage. Weil die geplanten Ausgaben die Einnahmen der kommenden Saison um 625.000 Euro übersteigen, benötigt der Verein dringend Zuschüsse in dieser Höhe. Rund 125.000 Euro der Summe sollen nach Informationen von MDR THÜRINGEN die landeseigene Lotterie-Treuhandgesellschaft mbH Thüringen und die Sparkasse Mittelthüringen in Aussicht gestellt haben.