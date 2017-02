Verhandlungsbedarf Rot-Weiß Erfurt will Stadionmiete drücken

Sportlich hat sich Rot-Weiß Erfurt (RWE) zuletzt wieder etwas Luft verschafft. Finanziell allerdings steckt der Verein weiter im akuten Abstiegskampf. Ein Problem könnte dabei ausgerechnet das neue Stadion werden, auf das der RWE doch so große Hoffnungen gesetzt hatte. Ähnlich wie zu Beginn der laufenden Saison gibt es auch für die Spielzeit 2017/18 Streit um die Miete im Steigerwaldstadion. Zwar hatte sich der Fußballverein bereits im Herbst öffentlich dazu bekannt, nach dieser Saison die schon vor Jahren vereinbarte Jahresmiete in voller Höhe zu bezahlen. Nun aber wird doch wieder verhandelt. Nach MDR-Informationen versucht Rot-Weiß dabei erneut, die Mietbelastung zu drücken. Rot-Weiß will sich zu laufende Verhandlungen im Detail nicht äußern, ebenso wie die Arena GmbH. Beide aber räumen immerhin ein, dass es noch Verhandlungsbedarf gebe.

Ausfall des Eröffnungsspiels belastet Verein zusätzlich

Wie knapp das Geld in dem mit 5,3 Millionen Euro verschuldeten Verein inzwischen geworden ist, zeigt sich gerade bei der Rückabwicklung des Vorverkaufs für das ausgefallene Eröffnungsspiel gegen Borussia Dortmund. Das Geld für die Eintrittskarten wird auf Wunsch zurückerstattet - nicht ohne zu betonen, dass der Rückkauf der Tickets einen enormen wirtschaftlichen Kraftakt darstelle. Schadenersatz oder etwa die Rückerstattung der gesamten Arena-Pakete seien nicht drin. Nur die Karten würden auf Wunsch ersetzt, der Wimpel zum Spiel und das Vereinsmaskottchen in Plüsch müssten genommen oder wenigstens bezahlt werden. Auf der Internetseite des Vereins heißt es zur - nicht möglichen - Rückgabe des kompletten Arenapakets inklusive Eintrittskarte:

Der daraus entstandene Schaden führt den Verein bereits an seine organisatorische und wirtschaftliche Belastungsgrenze. Jede weitere Belastung überfordert unsere Möglichkeiten!

Das Eröffnungsspiel gegen Borussia Dortmund ist geplatzt, weil das Team aus dem Ruhrpott nicht mit dem Flieger in Erfurt landen konnte. Bildrechte: MDR/Karina Hessland So wird das bereits zum zweiten Mal ausgefallene Eröffnungsspiel allmählich zur ernsthaften Kostenbelastung. Dabei hatte der Verein bei seiner Hoffnung auf wirtschaftliche Sanierung doch lange Jahre auf das neue Stadion und einen Aufstieg in die zweite Liga gesetzt. Allein - beides ging nicht auf. Im Gegenteil: Nachdem die Ausgaben im Profibereich kontinuierlich gesenkt wurden, ist ein Aufstieg in weite Ferne gerückt. Und auch das Stadion brachte bislang nicht das erwartete Plus an Einnahmen. Der Zuschauerschnitt liegt nach Vereinsangaben bei rund 6.000 und damit ungefähr auf dem Niveau der vergangenen Saison. Deutlich steigen wird nur die Miete.

Verstecktes Minus?

Mit einigen Gläubigern war zudem schon vor Jahren vereinbart worden, dass diese solange auf ihr Geld verzichten, bis beispielsweise das Stadion fertiggestellt oder der Aufstieg geschafft ist. Dann erst sollten die Wechsel bedient werden. Der Vorteil dieser sogenannten Besserungsscheine: Die Schulden gelten als erlassen, müssen bis dahin nicht mehr in den Bilanzen geführt werden.

Schon 2014 summierten sich diese Besserungsscheine auf 1.254 Millionen Euro. Das geht aus dem Anlegerprospekt für die Wandelanleihe hervor, die damals bis zu eine Million Euro in die Vereinskasse spülen sollte. Ob seitdem weitere Summen auf ähnliche Weise aus den Bilanzen getilgt wurden, ist nicht klar. Nähere Angaben wollte der Verein dazu nicht machen. Sollte Rot-Weiß jedoch jemals aufsteigen, könnte ein Großteil der 1,25 Millionen Euro Schulden sofort fällig gestellt werden. Es sei denn, die Gläubiger würden weiter geduldig verzichten.

Und auch anderen Stellen in diesem Prospekt wird deutlich, in welchem Ausmaß der Verein zukünftige Einnahmen bereits heute verpfändet hat. 15 Prozent der Fernseheinnahmen waren 2014 abgetreten. Anteile an Transfererlösen für zahlreiche Spieler sind Gläubigern versprochen. Ein Teil der Mitgliedsbeiträge wurde bereits für mehrere Jahre im Voraus bezahlt. Selbst das immer noch ausstehende Eröffnungsspiel gegen Borussia Dortmund wurde bereits vor 2014 gewissermaßen verpfändet. Die Kanzlei Rombach und Steinfeld hält laut Prospekt einen Besserungsschein in Höhe von 196.000 Euro für den Fall "Eröffnungsspiel neues Stadion".

Möglicherweise wird der Vereinspräsident das Geld aber gar nicht einfordern. Denn wie heißt es in dem Anlegerprospekt schon 2014:

Für die Liquiditätsplanung geht der Verein davon aus, dass ein wesentlicher Teil der dem Verein nahestehenden Gläubiger zukünftig weiterhin bereit sein wird, entsprechende Stundungsvereinbarungen (…) zu treffen.

Erst wenn das einmal nicht mehr passieren sollte, wird es wirklich eng für den längst hoch überschuldeten Verein werden.