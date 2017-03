Fußball-Drittligist Rot-Weiß Erfurt steckt in finanziellen Schwierigkeiten. Er bittet die Stadt um Hilfen von über einer halben Million Euro. Gelingt es nicht, das Geld aufzutreiben, erhält der Verein womöglich keine Lizenz für die kommende Drittliga-Saison. Es droht der Abstieg in die vierte oder gar fünfte Liga. Eine Insolvenz des Vereins würde damit wahrscheinlich werden. Die Stadt knüpft die Hilfen an Bedingungen: Andreas Bausewein fordert eine Auswechslung der Vereinsführung. Konkret nennt er Sportdirektor Torsten Traub und Geschäftsstellenleiter Konstantin Krause.

Rot-Weiß Erfurt zieht seine Bitte um finanzielle Hilfe in Höhe von 600.000 Euro an die Stadt Erfurt zurück. Der Verein pocht im Gegenzug darauf, weniger Miete für das Stadion zu zahlen. Durch Stadionpacht sowie Neben- und Spieltagskosten müsste RWE in der Saison 2016/17 bis zu 1.8 Millionen Euro an den Stadionbetreiber zahlen. Das sei weitaus mehr, als andere Drittligavereine für ihr Stadion zahlen müssten. Den Ausgaben stünden nur 1,2 Millionen Euro an Ticketeinnahmen gegenüber. Der Pachtvertrag ist laut Verein ein Problem bei der Beantragung der Lizenz beim Deutschen Fußballbund (DFB). Denn dieser müsse zusammen mit den einzukalkulierenden Kosten dem Lizenzantrag an den DFB beigelegt sein. Laut Verein habe Bausewein bei einem Gespräch am 22. Februar dazu geraten, einen einmaligen Zuschuss bei der Stadt zu beantragen. Nach dem Rückzug will sich der Verein weiter um einen günstigeren Pachtvertrag bemühen.