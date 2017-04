Ein "roter Faden" zur Landesgartenschau 2017 3.500 gehäkelte und gestrickte Blumen für Apolda

Am Montagabend haben Helfer in Apolda damit begonnen einen "roten Faden" in der Glockenstadt anzubringen. Dafür wurden erste rote, gestrickte oder gehäkelte Blumen in der Innenstadt angebracht. Am Dienstag werde der Rathausbalkon am Markt dekoriert, hieß es von den Organisatoren.

3.500 Blüten haben die Apoldaer gestrickt, gehäkelt und genäht. Wegen vieler Auflagen lässt sich die Ursprungsidee alle Blüten tatsächlich miteinander zu verbinden leider nicht umsetzen. Sie wären sonst eine Stolperfalle und somit eine Unfallgefahr. Bildrechte: MDR/Conny Mauroner