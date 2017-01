Im Streit um den ausgedünnten Linienbusverkehr im Kreis und der Stadt Gotha wächst der Druck auf die Trägergesellschaft RVG und den Landkreis als Mehrheitsgesellschafter. Nach dem Landesverwaltungsamt forderte am Freitag die Stadt Gotha, dass die RVG die Busse wieder nach Fahrplan fahren lässt. Die Regionale Verkehrsgemeinschaft Gotha GmbH hatte einem der beauftragten privaten Busunternehmen zum Jahresende gekündigt. Weil das Vergabeverfahren für ein Nachfolgeunternehmen noch läuft und sich angeblich auf die Schnelle keine Ersatzbusse anmieten ließen, gilt seit 1. Januar ein "eingeschränkter Übergangsfahrplan". Haltestelle und Linienbusse in Gotha Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

"Massive" Proteste in der Sprechstunde des Oberbürgermeisters

Gothas Oberbürgermeister Knut Kreuch (SPD) berichtete am Freitag, in seiner Bürgersprechstunde am Donnerstag hätten sich Bürgerinnen und Bürger "massiv" über den Busnotstand beschwert. So sei ihm berichtet worden, auf einer Linie führen nur noch ganze zwei Busse am Tag. Menschen kämen nicht mehr zur Arbeit oder nur mit großen Verzögerungen zum Bahnhof oder zum Einkaufen. Kreuch klagte zudem, bis heute sei die Stadt Gotha nicht offiziell über den eingeschränkten Fahrplan informiert worden. Er habe die RVG-Geschäftsführung aufgefordert, sofort zum genehmigten Fahrplan zurückzukehren.

Kreuch fügte hinzu, erwarte vom Landkreis als dem Mehrheitsgesellschafter der RVG, dass dieser die Forderung des Landesverwaltungsamts nach Rückkehr zum Normalfahrplan durchsetzt. Das Landesverwaltungsamt hatte am Donnerstag ein Ordnungswidrigkeitsverfahren gegen die RVG eingeleitet. Außerdem erinnerte die Behörde in Weimar die RVG und den Landkreis an ihre "Betriebspflicht" für den öffentlichen Personennahverkehrs.

Landkreis bleibt auf Tauchstation

Der Landkreis wollte sich wie schon am Donnerstag nicht zu der Kritik und den Forderungen äußern. RVG-Geschäftsführer Uwe Szpöt hatte am Donnerstag erklärt, es fehlten Busse und Kassentechnik, um den Fahrplan aufrechtzuerhalten.