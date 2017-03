Busstreit mit Steinbrück Regionale Verkehrsgemeinschaft Gotha beantragt Insolvenz

Nach monatelangem Streit um doppelten Busverkehr hat die Regionale Verkehrsgemeinschaft Gotha (RVG) am Mittwoch Insolvenz beim Amtsgericht Erfurt beantragt. Als Grund nennt Geschäftsführer Uwe Szpöt in einer internen Nachricht, die MDR THÜRINGEN vorliegt, die drohende Zahlungsunfähigkeit. Wegen der angekündigten Pfändung durch das Busunternehmen Steinbrück sei Gefahr im Verzug gewesen, heißt es in der Mitteilung an Gesellschafter und Aufsichtsräte der RVG. Das Landratsamt Gotha bestätigte den Insolvenzantrag.

Der RVG, die den Busverkehr in Stadt und Kreis organisiert, droht nach eigenen Angaben die Zahlungsunfähigkeit. Bildrechte: MDR/Sascha Richter

Steinbrück hatte vor wenigen Tagen vor Gericht einen Teilsieg über die RVG errungen: Die Verkehrsgemeinschaft soll demnach 675.000 Euro Abschlag zahlen. Dazu hatte das Landgericht Erfurt am Montag einstweilige Verfügungen erlassen. Die RVG kann dieses Geld offenkundig nicht aufbringen. Sie organisiert den Linienbus-Verkehr in Stadt sowie Landkreis Gotha und bezahlt beauftragte Firmen für ihre erbrachten Fahrleistungen.



Steinbrück war in den vergangenen Wochen gegen die Kündigung seiner Verträge und den Rauswurf als Mitgesellschafter vorgegangen. Die RVG hatte in den vergangenen drei Monaten zusätzliche Busse angemietet, um den Linienverkehr auf insgesamt elf Linien im Landkreis zu bedienen. Weil die Firma Steinbrück auf ihren Vertrag pochte und ebenfalls auf den elf Linien weiterfuhr, rollten in diesem Zeitraum die Busse doppelt durch den Kreis. Steinbrück äußerte nach Informationen von MDR THÜRINGEN Interesse daran, die RVG mitsamt der Liniengenehmigungen für den Landkreis zu erwerben.



Eine Entscheidung über den Insolvenzantrag liegt noch nicht vor. Der Erfurter Rechtsanwalt Rolf Rombach soll laut Amtsgericht Erfurt prüfen, ob die Insolvenz eröffnet werden muss. Wie die Busse in den kommenden Tagen fahren werden, dazu haben sich bisher weder das Unternehmen noch der Landkreis als Haupteigner geäußert.