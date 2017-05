Zwischen 120.000 und 200.000 Euro pro Saison kann der Fußballverein durch das neue Mietmodell sparen. Exakt in Euro und Cent lässt sich das aber nicht beziffern, denn mit dem Drittligisten ist ein Staffelmietvertrag vereinbart worden. Der besagt: Kommen viele Fans zu den Spielen, fällt die Miete der Arena höher aus. Bleiben die Zuschauer dagegen aus, sinkt auch die Miete. Am Mittwoch war die Rede von einer Ersparnis in Höhe von 120.000 bis 200.000 Euro pro Saison.

RWE-Fans bei Spiel gegen Preußen Münster im April 2017 Bildrechte: IMAGO Es sei das letzte Mal gewesen, dass die Gesellschaft ihrem Hauptmieter in der Miete entgegen komme, wurde in nichtöffentlicher Sitzung festgelegt. Allerdings fand der Antrag auf Mietrabatt am Ende eine breite Mehrheit. Denn niemand im Rat ist an einem Ausfall des finanziell angeschlagenen Hauptmieters interessiert. Zudem kann man den Wunsch nach einem Nachlass aus Vereinssicht auch nachvollziehen. Weil ab der kommenden Saison die marode Westtribüne aus dem Ticket-Verkauf genommen wird, ist etwa ein Viertel des Stadions für Rot-Weiß nicht mehr nutzbar. "Da ist dann schon eine Mietminderung nachvollziehbar", hieß es von vielen Stadträten. Wichtig sei es vor allem gewesen, eine Lösung zu finden, die weder den Verein noch die Betreibergesellschaft überfordere.



Denn nicht nur Rot-Weiß - auch die Arena GmbH kämpft mit erheblichen finanziellen Problemen. Anfang Juni, hieß es, müsse wieder ein sechsstelliger Betrag nachgeschossen werden. Es sei immer noch eine Folge der verspäteten Fertigstellung des Stadions im vergangenen Herbst. Und das hat nun zu einer Trennung der beiden bisherigen Gesellschafter geführt.

Land als Gesellschafter ausgeschieden

"Diese beiden Partner in Kombination sind die optimale Lösung für die Erfurter Arena", sagte Oberbürgermeister Andreas Bausewein noch anlässlich der Gründung der Arena GmbH im Juli 2015 und glaubte noch an eine Traumhochzeit. Er war fest davon überzeugt: Die wirtschaftlich gut aufgestellten Stadtwerke als eigener städtischer Konzern mit einem großen Erfahrungsschatz und die Messe als professioneller Vermarkter von Konzerten, Veranstaltungen und Tagungen würden die größte Investition in der Landeshauptstadt seit Jahrzehnten in eine glanzvolle Zukunft führen