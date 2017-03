Eine Stunde lang hatte Vereinspräsident Rolf Rombach um die so dringend benötigte finanzielle Hilfe für seinen Verein geworben. Denn zum Lizenztermin beim deutschen Fußball Bund am 2. März fehlten RWE nach Informationen von MDR THÜRINGEN noch immer rund 500.000 Euro. Gelingt es dem Verein nicht, das Geld bis Mitte April aufzutreiben, könnte die Lizenz versagt werden. Bilanziell überschuldet ist Rot-Weiß nach Aussage seines Präsidenten Rolf Rombach seit Jahren. Doch ohne Lizenz droht den Erfurtern eine Versetzung in die Regionalliga oder gar in die fünftklassige Oberliga. Neben Bausewein signalisierten auch die Fraktionen von SPD, Bunten und CDU dem Verein helfen zu wollen. FDP-Stadtrat Thomas Kemmerich sagte, der Fall sei ähnlich gelagert wie bei Griechenland. Helfe die Stadt nicht mit frischem Geld, würden die Verluste umso größer werden. Auch er sprach sich für personelle Konsequenzen aus. Es könne nur darum gehen, Rot-Weiß eine allerletzte Chance für einen Neuanfang zu ermöglichen.

Sie sollte dem Drittligisten den entscheidenden Schub geben - die neue Multifunktionsarena Bildrechte: MDR/Marcus Scheidel

Mehr als 5,3 Millionen Euro Verbindlichkeiten drücken den Verein. "Wenn es uns nicht gelingt, die Einnahmebasis zu erhöhen, werden wir ein weiteres Jahr in der Dritten Liga nicht überleben", sagte selbst Rombach vor nicht einmal zwei Wochen.



Zugleich deutete er an, die Jahresmiete in Höhe von rund 500.000 Euro für das neue Stadion nicht bezahlen zu können. Ein Forderungsverzicht für die Arena GmbH ist jedoch in mehrerer Hinsicht schwierig. Zum einen wurde der Bau der im November fertiggestellten Sportstätte zu fast 90 Prozent mit öffentlichem Geld gefördert. Die Stadt beziehungsweise deren Betreibergesellschaft ist daher aus Gründen des EU-weit geltenden Wettbewerbsrechts gehalten, marktübliche Preise zu verlangen.



Zudem kämpft die Arena-Gesellschaft nach monatelangem Bauverzug selbst mit finanziellen Schwierigkeiten. Brechen die fest eingeplanten und in ihrer ungefähren Höhe bereits mehrfach verhandelten Mieteinnahmen weg, könnte der Stadionbetreiber selbst in die Insolvenz rutschen. Betreiber der Arena ist eine GmbH, an der die Erfurter Stadtwerke Mehrheitsgesellschafter sind und die landeseigene Messe-Gesellschaft den kleineren Anteil hält.