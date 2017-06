Für den Fußball-Drittligisten FC Rot-Weiß Erfurt läuft die Frist ab: Der Verein muss bis Freitagnachmittag seinen Finanzplan für die kommende Spielzeit beim Deutschen Fußballbund vollständig vorlegen. Erst danach entscheidet die DFB-Zentrale in Frankfurt, ob die Thüringer in der nächsten Saison in der dritten Liga antreten dürfen oder nicht.

Konnte RWE-Boss Rolf Rombach das fehlende Geld auftreiben? Bildrechte: IMAGO

Anfang Mai hatte der DFB dem Verein die Lizenz noch nicht erteilt und weitere Finanznachweise gefordert. Rund 400.000 Euro fehlten den Rot-Weißen damals noch in der Kasse, um die vom Verband geforderten Sponsorenverträge und Bürgschaften in Höhe von 2.968.000 Euro zu erreichen.



Mit dem nun erreichten Mietnachlass im Steigerwaldstadion und der Qualifikation für den DFB-Pokal konnte diese Deckungslücke um 300.000 Euro verringert werden. Der Einzug in die erste DFB-Pokalrunde sowie die Hoffnung auf ein attraktives Los wird mindestens 155.000 Euro an Antrittsgage einbringen. Insgesamt belaufen sich die Einnahmen laut RWE durch TV,- Vermarktungs- und Zuschauererlöse auf 250.000 Euro.



Das restliche Geld, so heißt es, haben Sponsoren aus der Wirtschaft mittlerweile zugesagt. Offiziell bestätigen mochte das Rot-Weiß Erfurt am Freitagmorgen jedoch noch nicht.