Die zunächst auf rund 60 Millionen Euro veranschlagte Sanierung von Schloss Friedenstein soll im Westflügel des Barockensembles beginnen. Wie die Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten am Donnerstag mitteilte, laufen dort gerade die Voruntersuchungen. Dabei werden die Innenräume mit Skalpell und Lupe restauratorisch und baugeschichtlich erforscht.

Erbaut wurde das Schloss unter Herzog Ernst dem Frommen von Sachsen-Gotha-Altenburg. Bildrechte: dpa

Der Bund und das Land Thüringen wollen für die komplette Sanierung des Schlosses und des Herzoglichen Parks jeweils 30 Millionen Euro geben. Die Arbeiten sind auf zehn Jahre angelegt. Allein die Sanierungsvorbereitung ist eine logistische und planerische Herausforderung. Im Fokus der Spezialisten steht den Angaben zufolge zunächst das Obergeschoss des Westflügels.



Unter den Farb- und Tapetenschichten seien bereits fünf Wandschränke und ein Gewölberaum als Schutz bei Feuer gefunden worden. Schablonenmalerei aus dem 19. Jahrhundert kam in der "Hirschgalerie" zutage. Im Fokus der Untersuchungen steht auch der vom Echten Hausschwamm und Schädlingen befallene Dachstuhl.



Schloss Friedenstein wurde Mitte des 17. Jahrhunderts durch Herzog Ernst I. von Sachsen-Gotha-Altenburg errichtet. Über mehrere Jahrhunderte war es Sitz der Regierung des Herzogtums Sachsen-Gotha. Zuletzt war dort das Staatsarchiv Gotha untergebracht. Es ist 2015 in das neue Depot Perthes-Forum umgezogen. In dem Schlossabschnitt sollen Museumsräume für die Stiftung Schloss Friedenstein entstehen.