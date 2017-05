Unter den Beteiligten soll sich nach Informationen von MDR THÜRINGEN auch ein Pate der russischen Mafia befunden haben. Die Ermittlungen gegen die Gruppierung führte die Staatsanwaltschaft Gera, die in Thüringen für die Bekämpfung der Organisierten Kriminalität zuständig ist. Seit Mai 2015 müssen sich die Männer vor dem Landgericht Erfurt verantworten. Sie verweigern allerdings jegliche Aussagen. Das Urteil wird Anfang Juni erwartet. Einige der Angeklagten waren vor knapp zwei Wochen bei einer Schlägerei nach einem Boxkampf in der Erfurter Messe aufgefallen. In dieser Sache ermitteln ebenfalls die Staatsanwaltschaft Gera und das Landeskriminalamt.