In Großrudestedt (Kreis Sömmerda) ist in der Nacht zu Montag eine große Lagerhalle abgebrannt. Nach Polizeiangaben entstand dabei ein Gesamtschaden von einer halben Million Euro. In der Halle war Stroh gelagert und ein Traktor mit Anhänger abgestellt. Menschen wurden nicht verletzt.

Feuer in der Lagerhalle in Großrudestedt Bildrechte: MDR/Martin Wichmann