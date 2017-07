Für die insolventen Solarworld-Standorte in Arnstadt und Freiberg (Sachsen) gibt es Hoffnung. Nach Angaben des vorläufigen Insolvenzverwalters Horst Piepenburg wird mit einer Investorengruppe über einen Verkauf verhandelt. Die namentlich nicht genannten Investoren seien bereit, die Grundstücke, Maschinen sowie das Vorratsvermögen an den beiden Produktionsstandorten zu übernehmen.

Insolvenzverwalter Horst Piepenburg Bildrechte: dpa

In die neue Gesellschaft könnten 450 Beschäftigte übernommen werden. Gleichzeitig werde verhandelt, ob den weiteren rund 1.200 Beschäftigten der Eintritt in eine Beschäftigungs- und Qualifizierungsgesellschaft angeboten werden könne. Nach Angaben von Piepenburg sind erfolgreiche Übernahmeverhandlungen wahrscheinlicher als ein Scheitern. Die Belegschaft von Solarworld in Arnstadt soll am Mittwochmittag bei einer Mitarbeiterversammlung über die Zukunft ihres Werkes informiert werden.